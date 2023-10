Herhaling van geschiedenis of toch spanning? Evenepoel en Van Aert kennen concurrenten voor trofee van Flandrien

De ene trofee is nog maar pas uitgereikt of de andere zit er al aan te komen. Evenepoel en Van Aert behoren ook tot de kanshebbers voor de prijs van Flandrien van het Jaar, maar er is nog concurrentie.

Het Nieuwsblad, dat de verkiezing van Flandrien organiseert, heeft de namen van de vijf genomineerden bekendgemaakt. Dat zijn Arnaud De Lie, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Cian Uijtdebroeks en Wout van Aert. De genomineerden zijn samengesteld door een vakjury bestaande uit allemaal mensen die het klappen van de zweep in het profwielrennen maar al te goed kennen. Volgens de krant lagen de punten van Remco Evenepoel en Jasper Philipsen dicht bij mekaar. Dat zullen de twee grote favorieten zijn, met Evenepoel op kop. EVENEPOEL KAN ZICHZELF OPVOLGEN De wereldkampioen tijdrijden mocht onlangs al de Kristallen Fiets in ontvangst nemen. Het peloton beslist welke van de vijf genomineerden zich dé Flandrien mag noemen. Op het Gala van de Flandrien, op 7 november in het Casino Kursaal in Oostende, komen we de laureaat te weten. Evenepoel kan bij winst zichzelf opvolgen.