Onheilspellende boodschap van dokters heeft doen denken aan leven zonder Van Hooydonck: "Heel choquerend"

Het leven van Nathan Van Hooydonck heeft aan een zijden draadje gehangen. De dokters maakten zelfs een onheilspellende boodschap over aan zijn naasten in eerste instantie.

U herinnert zich nog wel de berichtgeving rond het ongeval van Nathan Van Hooydonck, ondertussen meer dan een maand geleden. Uiteindelijk kwam de inmiddels ex-renner er bovenop, maar aanvankelijk werd wel degelijk gevreesd voor zijn leven. Dat deed ook zijn vrouw Alicia Cara, zo vertelt ze in De Tafel van Gert.

Na een boodschap van de dokters bereidde ze zich al stilletjes voor op een leven zonder Nathan. "Ze hadden gezegd dat we geen hoop moesten koesteren. Heel choquerend. Er gaan allemaal scenario's door je hoofd. Je wil positief zijn, maar ook realistisch. Als de dokter zegt dat het niet goed gaat komen, stel je je daar op in."

GEEN HERSENBLOEDING VOOR VAN HOOYDONCK

Het eerste vermoeden qua diagnose werd later bijgesteld. "Ze dachten eerst dat hij een hersenbloeding had. In het ziekenhuis was het vrij snel duidelijk dat het niet zo was. Vanaf dan had je weer hoop. Uiteindelijk werd hij wakker, maar hij was nog duizelig van de medicatie."

Er werd dan nog verder onderzoek gevoerd naar de ware oorzaak van wat er gebeurd was. "In het begin konden ze niets mis zien aan zijn hart en zijn hersenen waren ook in orde. In de dagen nadien zagen ze dan dat het een hartritmestoornis was geweest."