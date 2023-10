Onze scores voor Remco Evenepoel: gemengde balans in 2023 maar in twee aspecten scheert hij wel erg hoge toppen

Vele ogen waren in 2023 opnieuw gericht op Remco Evenepoel. Wat zou het jaar brengen nadat hij wereldkampioen werd op de weg? Een gemengde balans, zo blijkt. Wij delen onze scores uit.

TIJDRIJDEN: 9/10

Door een valpartij kon hij niet meestrijden voor de Belgische tijdrittitel en internationaal gezien heeft hij aan Josh Tarling een ferme kluif, zo bleek in het seizoenseinde. Maar het blijft een feit dat Evenepoel een historische prestatie geleverd heeft door als allereerste Belg ooit wereldkampioen tijdrijden te worden.

© photonews

Dat hij dit deed door de op kampioenschappen altijd ijzersterke Ganna te kloppen, is de kers op de taart. Stuwde Soudal Quick-Step ook naar een zege in het ploegentijdrijden in de UAE Tour en won twee tijdritten in de Giro. Eentje zelfs met het coronavirus in zijn lijf. Kortom: straffe kost.

KLASSIEKERS: 8/10

Reed drie klassiekers met Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian en de Ronde van Lombardije. Soleerde op imposante wijze naar zijn tweede opeenvolgende zege in Luik. Dat is er weinigen gegegeven. In San Sebastian etaleerde hij dan weer zijn progressie in de sprint tegen een taaie klant als Pello Bilbao.

© photonews

Zijn derde overwinning al in de Clasica San Sebastian, een koers die voor altijd een speciaal plekje zal hebben in het hart van Evenepoel. Een val gooide in Il Lombardia al vroeg roet in het eten, maar Evenepoel finishte nog in de top 10. Ook over zijn klassiekers mag Evenepoel dus meer dan tevreden zijn.

WEGKAMPIOENSCHAPPEN: 7/10

De BK-wegrit was er eentje op een vlak parcours, maar ook dat houdt een Evenepoel in vorm niet tegen. In Izegem kon enkel Segaert hem volgen, de youngster boog het hoofd in de sprint met twee. Op het WK trapte Evenepoel al vroeg op zijn adem en merkte hij dat het explosieve werk met veel draaien en keren niets voor hem was.

© photonews

GROTE RONDEN: 6,5/10

Een strenge score die voor eender wie met vijf ritzeges en een nevenklassement veel hoger zou liggen. De Vueltawinnaar van 2022 heeft zelf ook echter aangegeven dat een podiumplek in een eindklassement van een grote ronde ontbreekt. Dat maakte hij met andere prestaties zo veel mogelijk goed, maar het blijft een gemis.

© photonews

Dat ligt uiteraard niet helemaal aan hem zelf. In de Giro leek hij rijp voor eindwinst, tot hij moest opgeven met Covid-19. In de Vuelta knokte hij na een absolute offday knap terug, met een bolletjestrui als resultaat, maar feit blijft dat hij niet zoals voorzien kon meestrijden voor de eindzege.