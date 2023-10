Remco Evenepoel komt nog een keer terug op afsluiter van zijn seizoen en is glashelder over laatste inspanning

Remco Evenepoel heeft op zijn account op X, het vroegere Twitter, nog eens gereageerd op zijn resultaat in de tijdrit. "De laatste keer voluit gaan dit seizoen heeft geresulteerd in een tweede plaats", maakt Evenepoel duidelijk dat hij tot aan het gaatje gegaan is voor deze laatste inspanning.

"Proficiat aan Josh Tarling, geweldig gevecht maat", heeft Evenepoel ook nog felicitaties in huis voor de winnaar. "Bedankt aan iedereen voor de steun tijdens het hele seizoen!" De wereldkampioen tijdrijden kijkt ook meteen vooruit naar het volgende wielerjaar.

Chrono des Nations 2023 🥈



Last time all-out for this season results in a 2nd place yesterday. ⏱️🌈



Congrats to Josh, great battle mate.👏🏻



Thank you to everybody for the support during the entire season. See you again in the next one!🙏🏻🔥



Time for some rest now!💙 pic.twitter.com/xapt3IeoH8