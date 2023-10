Thibau Nys (20) klaar voor de grote stap: "De plannen zijn klaar"

Thibau Nys (20) is de nieuwe prins van het veldrijden. Hij woont nog altijd mama Isabelle, maar er zijn intussen grote plannen.

Het gaat allemaal bijzonder snel voor Thibau Nys. Hij reed op de weg bij WorldTour-team Lidl-Trek en won meteen twee keer. Ook in het veld gaat het bijzonder goed voor Nys, met twee zeges in de eerste twee wedstrijden.

Maar Nys woont nog altijd bij zijn mama Isabelle in Baal, waar hij dinsdag of woensdag opnieuw verwacht wordt. "Ik wacht hem op met zijn lievelingseten, daar doe ik hem het meeste plezier mee. Dat is verse lasagne of wraps met kippengehakt", zegt ze bij VRT NWS.

Verhuisplannen

Maar toch verlaat Nys binnenkort hotel mama, want Thibau heeft verhuisplannen. "De plannen zijn klaar, ze moeten nog ingediend en goedgekeurd worden, materialen uitgezocht..."

"Ik vermoed dat hij minstens nog een jaar bij mij zal wonen voor zijn huis klaar is, maar hij is sowieso niet vaak thuis." Het nieuwe huis van Nys komt overigens ook in Baal, dicht bij zijn ouders.