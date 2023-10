Vergelijking met Wout van Aert of Mathieu van der Poel staat absoluut niet op het verlanglijstje, wel integendeel

Wout van Aert en Mathieu van der Poel blijven de kanjers van de cross, ook al doen ze in de eerste veldritten van het seizoen nog niet mee. Het is Thibau Nys die in die crossen met de bloemen gaat lopen.

Tot grote vreugde natuurlijk van vader Sven, al wil die bij VTM Nieuws toch wel één ding duidelijk stellen. "Wat ik vooral niet wil zien, is dat men nu gaat vergelijken met Wout van Aert of Mathieu van der Poel. Dat is niet aan de orde, dat is de lat veel te hoog leggen."

De levende veldritlegende kan natuurlijk uitstekend het niveau van zijn zoon inschatten ten opzichte van die grote namen. "Hij komt nog niet aan die jongens hun knieën en dat is ook helemaal niet nodig. Laat hem maar proberen om de mannen die nu aan de start komen af en toe eens het leven moeilijk te maken."

© photonews

Dat lukt al met glans, hebben de overwinningen in Beringen en het Amerikaanse Waterloo bewezen. "Wat we al beet hebben, hebben we al. Dat gaat hem sowieso een gerust gemoed geven."