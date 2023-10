Zijn vrouw nam 'm eerst niet serieus en vertelt over gelukken bij het ongeluk: "Halfuur eerder en ik had Nathan niet meer"

Dat Nathan Van Hooydonck er vandaag nog is, komt dankzij vele gelukken bij het ongeluk. Zijn vrouw doet nog eens het relaas van het auto-ongeval in Kalmthout.

"We waren onderweg naar de gynaecoloog. Toen we voor een verkeerslicht stonden, zei hij tegen mij dat hij niet lekker werd. Hij had zijn tong uit zijn mond, ik nam het eerst niet serieus", verklapt echtgenote Alicia Cara bij De Tafel van Gert op Play4. "Toen het groen werd reed hij eerst maar niet door."

"Op een gegeven moment gingen we dan wel volle bak rechtdoor aan een hoge snelheid en zijn de airbags uitgeklapt", vervolgt ze haar verhaal. "Ik zie dan echt dat hij niet lekker wordt en doe snel de deuren open. De eerste persoon die ik zie, is een dokter."

'GOED GEOLIEDE MACHINE' REDT LEVEN VAN HOOYDONCK

Een eerste van vele gelukkige factoren met het oog op de afloop. "Het ongeluk gebeurde ook vlak voor het politiekantoor. Er was een agent die kon reanimeren, een andere agent heeft een hartmassage gedaan. Het was als een goed geoliede machine."

"We hebben heel veel geluk gehad", beseft Alicia Cara maar al te goed. "De plek waar het is gebeurd, heeft zeker het leven van Nathan gered. Gebeurt het een halfuur eerder, dan had ik Nathan niet meer."