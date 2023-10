Eens te meer de pijlen op één man bij Lotto Dstny: welke belangrijke knoop gaan ze doorhakken?

Lotto Dstny is door de komst van Jonas Gregaard helemaal klaar voor 2024. Vier rijders gingen, vijf anderen kwamen in de plaats. Rest de vraag: wat gaan ze in 2024 precies doen in de grote rondes?

Lotto Dstny haalde dinsdag de 27-jarige Deense wielrenner Jonas Gregaard in huis en heeft daarmee zijn huiswerk voor 2024 weten te vervolmaken. Met Jenno Berckmoes en Henri Vandenabeele werden eerder al een paar jonge talenten in huis gehaald.

En dan is er ook nog Lionel Taminiaux, die als tweede sprinter zijn kans zal mogen gaan én ook kan ingezet worden als aantrekker voor Arnaud De Lie. Want het lijkt nu al duidelijk dat de jonge Waalse spurtbom dé man zal gaan worden voor de komende jaren.

Alles op De Lie?

Caleb Ewan vertrok, waardoor het gewicht nog meer op De Lie zal komen te liggen in bepaalde klassiekers en ook de ritten van een grote ronde. Rest de vraag: welke grote ronde gaat dat dan wel worden?

De Giro 2024 lijkt er eentje die De Lie wel zou moeten kunnen liggen, maar bij Lotto Dstny twijfelen ze of ze aan de Ronde van Italië wel zullen deelnemen. Dat deden ze in 2023 ook niet en veel zal afhangen van het parcours van de andere grote rondes.

© photonews

Intrinsiek lijkt de Tour de France misschien wel het plan voor De Lie & co, maar het parcours dat tot dusver is prijsgegeven doet nog niet meteen het beste vermoeden. De eerste ritten op Italiaanse bodem zijn heel lastig, het slotweekend is in Nice en met een tijdrit, dus geen kans op ritwinst in Parijs.

Grote ronde?

Mogelijk dat De Lie ook een speerpunt kan worden in de Olympische wegrit en dan is het de vraag of meedoen aan de Tour een voordeel dan wel een nadeel zal zijn, want een week na het einde van de Tour is het al zover.

Allemaal zaken om in rekenschap te nemen en bij Lotto lijken ze er dan ook nog niet aan uit te zijn. Aan uitgaande zijde zijn ook Frederik Frison, Harry Sweeny, Michael Schwarzmann en Rudiger Selig vertrokken bij het team.