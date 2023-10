Matej Mohoric onthult bijnaam voor de 'Grote Zes': "Zo noemen wij hen in het peloton"

Een kransje van toprenners lijkt boven de rest uit te steken in het peloton. Ze worden wel eens de Grote Zes genoemd, maar Matej Mohoric heeft nog een andere naam voor hen.

Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel en Wout van Aert worden ook de Grote Zes genoemd. Samen waren ze in 2023 goed voor maar liefst 71 overwinningen.

De aliens

Matej Mohoric, die dit jaar een rit won in de Tour, eindwinnaar werd in de Ronde van Polen en het WK gravel won, onthult hoe er in het peloton naar de Grote Zes wordt gekeken. "Ik voel me geen uitzonderlijk renner en behoor niet tot de aliens", zegt hij bij Bahamontes.

"Zo noemen wij hen in het peloton: de aliens. Ik ben meestal een van de eersten van de sterfelijken, maar zet mij op de rollen en mijn testen zijn niet zo goed", stelt de Sloveen nog.

Ondanks dat hij zich minder voelt dan de aliens of de Grote Zes heeft Mohoric ook al een mooi palmares. Hij won drie ritten in de Tour, een rit in de Giro en de Vuelta, Milaan-Sanremo en werd ook al twee keer Sloveens kampioen.