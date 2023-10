Mathieu van der Poel neemt met mooie woorden afscheid van grote broer David

Mathieu van der Poel moet het vanaf nu zonder zijn broer David stellen bij Alpecin-Deceuninck. David hing na de Sluitingsprijs Putte-Kapellen immers zijn fiets aan de haak.

Het afscheid van David van der Poel (31) kwam ietwat onverwacht, maar daar had Van der Poel zelf zo zijn redenen voor. Hij wilde dat er niet te veel aandacht aan werd besteed, maar de mensen in zijn dichte omgeving waren wel al even op de hoogte.

"Ik was einde contract", zei hij bij Het Nieuwsblad.. "Ik heb een tijdje geleden samengezeten met de ploeg en toen zijn we tot de conclusie gekomen dat het beter was om er een punt achter te zetten", stelde hij nog.

Wat de toekomst nu brengt voor David van der Poel is nog niet duidelijk. "Ik heb er nog niet bewust over nagedacht omdat ik er nog niet echt mee bezig wilde zijn. Ik ga nu wat rusten en alles even laten bezinken."

Mathieu van der Poel verliest zo zijn oudere broer binnen de ploeg, maar de kans bestaat dat David in de toekomst in een andere rol nog terugkeert. Op zijn sociale media bedankte Mathieu zijn oudere broer: "Thanks for the ride big brother."