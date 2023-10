🎥 Kermiscross in Ardooie kent opvallende winnaar, Iserbyt opnieuw tweede

Het wil maar niet lukken voor Eli Iserbyt. Ook in Ardooie moest hij de overwinning aan een andere veldrijder laten.

Donderdagmiddag stond de tweede Belgische cross van het seizoen op de agenda. In afwezigheid van Thibau Nys een ideale mogelijkheid voor Eli Iserbyt om zijn eerste overwinning te pakken.

Na enkele ronden dunde Gerben Kuypers de kopgroep van negen renners uit. Enkel Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout konden in zijn spoor blijven.

Kuypers bleef maar doorgaan. Eerst moest Vanthourenhout de rol lossen, even later kon ook Iserbyt niet meer volgen. Net als in Beringen en Waterloo moest Iserbyt ook in zijn achtertuin vrede nemen met de tweede plaats. Joran Wyseure werd nog derde.