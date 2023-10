📷 Rémi Cavagna verlaat Soudal-QuickStep en wil Remco Evenepoel naar de kroon stoten

De Fransman Rémi Cavagna tekende een contract tot eind 2026 bij het Spaanse wielerteam, zo lieten ze vandaag op hun officiële kanalen weten.

De 28-jarige Cavagna reed al sinds 2017 voor Soudal-QuickStep. Hij won onder andere een etappe in de Vuelta en tijdritten in de Rondes van Romandië en Polen.

Hij is ook regerend nationaal kampioen tijdrijden en wil dat in de nabije toekomst extra in de verf zetten en zijn ex-ploegmaat en wereldkampioen Remco Evenepoel naar de kroon stoten

Afgelopen weekend werd hij in zijn laatste race voor Quick.Step vierde in de Chrono des Nations, Evenepoel was tweede na Europees kampioen Joshua Tarling.

“Het is een nieuwe uitdaging, na zeven jaar bij Quick.Step”, zegt Cavagna. “Net als bij QST voelt een transfer naar Movistar alsof je deel uitmaakt van de geschiedenis van het wielrennen. Zoveel grote namen hebben deze kleuren gedragen. Ik ben heel trots en hongerig om mijn waarde te bewijzen.”

“Zoals iedereen weet ben ik een tijdritspecialist en hoewel ik het de afgelopen jaren goed heb gedaan, had ik het gevoel dat er iets ontbrak. Als ik een van de besten wil zijn, heb ik de komende jaren veel werk voor de boeg.”

