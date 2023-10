Herygers is zeker van zijn stuk over Nys: "Binnen drie jaar is het van dat"

Thibau Nys heeft zich meteen laten zien in de cross. De verwachtingen richting toekomst zijn dan ook heel erg groot.

Thibau Nys won de crossen van Beringen en Waterloo. Daarmee begon hij heel erg sterk aan het seizoen en dat vergroot de verwachtingen. Niet alleen voor dit seizoen, maar ook voor de toekomst.

Dat beseft ook Paul Herygers helemaal. “Ik neem aan dat hij de cross tussen vandaag en over 3 jaar naar zijn hand zal zetten”, klinkt het bij Sporza. “Hij deed er in Waterloo nog een ferme schep bij tegenover Beringen.”

Nys is en blijft een veelzijdige renners die op verschillende fronten kan uitpakken. Ook in het veldrijden. “Hij is een ambetant ventje door zijn sprint. Dat maakt het voor de rest moeilijk. Je mag er niet mee naar de finale gaan.”

Al lijkt de weg het belangrijkste te worden, of zal dat toch nog veranderen? “Je mag nooit een jongensdroom doorprikken. De toekomst wijst uit of hij in de wieg gelegd is voor de weg, maar dat is alleen voor de allergrootsten weggelegd. Ik weet dat hij heel graag crosst en dat kan de redding zijn.”