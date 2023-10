Horrorscenario dringt zich op voor Belgisch renner: "Zal er wel klaar voor moeten zijn"

Het wegseizoen zit erop. Het is uitkijken naar wat 2024 brengt, maar voor Jelle Wallays zijn het moeilijke tijden.

Jelle Wallays is er 34. Hij won twee keer Parijs-Tours, pakte Dwars door Vlaanderen en een rit in de Ronde van Spanje. Maar half oktober zit hij nog altijd zonder ploeg voor volgend jaar. Een moeilijke situatie.

“Ik probeer het zoveel als mogelijk van mij af te zetten. Ik zou nog graag twee jaar verder doen maar de evolutie in het wielrennen lijkt daar anders over te beslissen. Dat is wat ik niet in de hand heb en waar ik mij bij moet neerleggen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Die evolutie van het wielrennen is dat er liever voor de jeugd dan voor ervaring gekozen wordt. “Ik denk nog altijd dat ervaring een meerwaarde kan zijn. Jongeren wegwijs maken in het peloton, hen duidelijk maken hoe het wielrennen in mekaar zit. Nu worden ze voor de leeuwen gegooid, vaak hebben ze niet eens in een beloftenpeloton gekoerst.”

Fysiek ziet Wallays geen enkel probleem bij zichzelf om het nog aan te kunnen, al komt het horrorscenario van verplicht afscheid te moeten nemen van de koers wel meer en meer bovendrijven.

“Ik zal er wel klaar voor moeten zijn. Maar nu op dit moment nog niet. Het is lastig om het een plaats te geven maar op een bepaald moment zal ik toch de knoop moeten doorhakken.”

Veel tijd is er niet meer. “Maximaal een maand. Tegen dan zijn de plaatsen overal ingevuld, beginnen ploegen op stage te vertrekken. Tegen dan moet de knoop doorgehakt zijn.”