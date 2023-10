Lotto Dstny heeft na de degradatie uit de WorldTour duidelijk geleerd van zijn fouten

Lotto Dstny probeerde in 2022 nog de degradatie te vermijden, maar dat lukte niet meer. Het moest zich herbronnen en maakte schoon schip in het management. CEO John Lelangue werd vervangen door Stéphane Heulot, Kurt Van de Wouwer nam het sportieve voor zijn rekening.

Met supertalent Arnaud De Lie kreeg Lotto Dstny vorig jaar een van de nieuwe supersterren van het wielrennen in handen en het slaagde er ook in om hem nu tot eind 2026 vast te leggen. En De Lie is natuurlijk ook een puntenkanon.

De Lie neemt zijn team op sleeptouw en dat vertaalt zich ook in het aantal overwinningen én punten. Met 21 overwinningen, 24 tweede plaatsen en 32 derde plaatsen. Dat zorgt ervoor dat de Belgische ploeg dit jaar als negende ploeg eindigde in de WorldTour-ranking van de ploegen.

Lotto Dstny heeft ook duidelijk geleerd van zijn fouten van het verleden. In 2021 negeerde de Belgische ploeg de koersen na het WK, waardoor het heel wat punten liet liggen tegenover zijn concurrenten die tegen de degradatie streden.

Dit jaar pakte de ploeg wel heel wat punten, het scoorde het vierde meeste punten van alle ploegen. Lotto Dstny eindigde zo op de 9de plaats van alle teams dit jaar. Als het dat volgend jaar opnieuw doet, dan heeft het in 2026 opnieuw een goede kans om opnieuw te promoveren naar de WorldTour.

.@lotto_dstny learned from their mistakes.



1 of the main reasons for relegating was because they neglected the last 2 months of 2021. They lost more than a 1000 points on their rivals.



This year they didn't, they went all out, making them the 4th best scoring team after Worlds. pic.twitter.com/5Sg3pLItpm