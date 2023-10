Sepp Kuss spreekt klare taal over de Tour de France na zijn eindzege in de Vuelta

Sepp Kuss werd enigszins verrassend de eindwinnaar in de Vuelta. Het is uitkijken of hij ook in andere rondes kopman en eindwinnaar kan zijn.

Sepp Kuss won dit jaar de Ronde van Spanje, maar voor velen kreeg hij die cadeau van zijn ploegmaten. Er werd zelfs geopperd dat de Amerikaan moest winnen, om sponsor Amazon aan boord te krijgen.

Kuss trekt zich het allemaal niet aan. “De Vuelta is de koers waar ik de meeste liefde voor voel. Sinds ik beroepsrenner ben heb ik nog geen editie van de Ronde van Spanje overgeslagen en ik kijk er ook altijd naar uit. Niet in de laatste plaats omdat ik er woon en mijn vriendin een Spaanse is”, vertelt hij aan Wielerrevue.

Aan de eindzege pakken dacht hij niet, enkel een ritzege meepikken was zijn echte doel. “Voor de Vuelta wisten we uiteraard niet dat we de sterksten in koers zouden zijn. Het was een ongekende luxe om de eerste drie podiumplekken te bezetten. Het was een verrassing en daar kun je je ook nooit op voorbereiden. We wilden allemaal duidelijkheid in die nieuwe situatie en die is er ook gekomen. Maar ik verdiende het wel om de Vuelta te winnen.”

Dan wordt het wellicht uitkijken naar meer, zoals de Tour de France bijvoorbeeld. “Ik realiseer me dat de Vuelta niet de Tour is. De dynamiek van de koers is heel anders. Voor mij is de Vuelta de perfecte koers. Minder stress en minder gevaarlijke etappes. In de Tour is elke dag supernerveus, zwaardere overgangsetappes en minder steile beklimmingen. Niet ideaal voor mij.”