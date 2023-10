UAE en Pogacar troeven Jumbo-Visma en Van Aert af, Belgische ploegen deden het uitstekend

Jumbo-Visma won in 2023 de meeste wedstrijden, maar het moet het toch afleggen tegen UAE Team Emirates in de eindstand van de WorldTour. De Belgische teams deden het ook weer uitstekend.

Begin dit jaar kregen 18 ploegen hun licentie voor de WorldTour voor 2023, 2024 en 2025. Zij kunnen nog even op hun beide oren slapen, maar de degradatie van Lotto Dstny en Israel-Premier Tech dit jaar heeft de ploegen wel wakker geschud.

De UCI introduceerde ook een nieuw puntensysteem, waardoor bijvoorbeeld ritten en het eindklassement in grote rondes en Monumenten meer punten opleveren. Ook het aantal renners dat punten kon verdienen werd uitgebreid van 10 naar 20.

UAE verslaat Jumbo-Visma

En van die verandering profiteert UAE Team Emirates om voor het eerst het ploegenklassement te winnen, voor Jumbo-Visma. Het team uit de Emiraten had daar een duidelijk doel van gemaakt en haalde hun slag ook thuis.

Ter vergelijking: met het oude puntensysteem had Jumbo-Visma wél aan het langste eind getrokken. Dan had het 20.403,86 punten gescoord, terwijl UAE Team Emirates op 19.656 zou uitkomen. De breedte van de kern van UAE, de punten verzameld door de 10de tot 20ste beste renner, heeft hen in het nieuwe systeem de zege opgeleverd.

UCI WORLDTOUR

BEST TEAM

2023



UAE TEAM EMIRATES @TeamEmiratesUAE



The best guys in the world …!!!

Thanks guys…!!!

Well done..!!! pic.twitter.com/gdOZ1ge5P6 — Joxean Fernández Matxin (@Matxin_) October 17, 2023

Lotto Dstny en Israel-Premier Tech goed van start

Degradanten Lotto Dstny en Israel-Premier Tech hebben de boodschap na hun degradatie goed begrepen en staan er nu al goed voor om in 2026 opnieuw te promoveren. Arkea-Samsic (Arkea-B&B Hotels vanaf 2024, nvdr.) en Astana zouden op dit moment dan weer degraderen.

Lotto Dstny is het beste ProTeam en klopte Israel-Premier Tech met meer dan 4.000 punten. De Belgische ploeg krijgt zo weer startrecht in alle WorldTour koersen, net als de Israëlische ploeg. Het Noorse Uno-X krijgt dan weer een wildcard voor alle eendagskoersen, ten nadele van TotalEnergies.

Belgische ploegen scoren

Ook de Belgische ploegen deden het uitstekend dit jaar. Met Soudal Quick-Step, Alpecin-Deceuninck en Lotto-Dstny staan er maar liefst drie ploegen in de top 10. The Wolfpack verslaat zo de kapitaalkrachtige ploegen zoals INEOS Grenadiers of Lidl-Trek.

Intermarche-Circus-Wanty stond in januari even helemaal bovenaan, maar zakte nadien weg. De blessures van kopman Biniam Girmay speelden hen parten, zij zullen in 2024 en 2025 punten moeten scoren om de degradatie te vermijden.

Eindstand WorldTour 2023

1. UAE Team Emirates 30.958,18 2. Jumbo-Visma 29.651,45 3. Soudal Quick-Step 18.697,85 4. INEOS Grenadiers 17.794,26 5. Lidl-Trek 16.054,45 6. Bahrain Victorious 15.787,81 7. Groupama-FDJ 14.834,51 8. Alpecin-Deceuninck 14.517,25 9. Lotto Dstny* 14.112,83 10. BORA-Hansgrohe 13.325,13 11. EF Ecucation-EasyPost 11.818,69 12. Movistar 10.984,53 13. Jayco-AlUla 10.704,31 14. Intermarche-Circus-Wanty 10.492,28 15. Cofidis 10.437,41 16. Israel-Premier Tech* 10.022 17. AG2R-Citroën 9.109 18. Team dsm-firmenich 9.102,2 19. Arkea-Samsic 7.229 20. Astana 7047,44 21. Uno-X* 6.569 22. TotalEnergies* 5.765

*: ProTeam

Bron: lanternerouge.com