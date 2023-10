Winnaar Gerben Kuypers komt met opvallende uitspraken na cross in Ardooie

Gerben Kuypers won de Kermiscross in Ardooie. Hij haalde het voor Eli Iserbyt, die opnieuw tweede werd.

Kuypers kwam solo over de finish aan in de internationale cross van Ardooie. Vorig weekend had hij ook al in het Nederlandse Oisterwijk een zege op zijn naam geschreven.

“Dit is een heel mooie zege en hier stonden toch wel enkele serieuze namen aan de start. Ik denk dat ik deze overwinning niet gestolen heb. Ik had natuurlijk wel het parcours mee. Een ouderwetse weidecross ligt me wel. Ik stond echter wel met wat vragen aan de start. Ik wist nog niet heel goed waar ik me op conditioneel vlak bevond. Wel, na deze wedstrijd weet ik dat het wel goed zit”, lachte Gerben Kuypers.

Niemand leek bij de start van de cross het initiatief in handen te willen nemen. “Ik vond, gezien het deelnemersveld, dat het niet aan mij was om dat te doen. Het was toch aan de stand van 'de groten' verplicht om de koers te bepalen? Dat gebeurde niet en dus ging ik zelf versnellen. Ik had meteen een kloof en heb toegeslagen toen het echt moest. Overijse komt er zondag aan. Ook daar is het parcours redelijk zwaar en zo'n omlopen liggen me wel.”