Laurens Sweeck krijgt goed nieuws voor eerste manche van de Superprestige in Overijse

Laurens Sweeck zal er tijdens de eerste manche van de Superprestige in Overijse opnieuw bij zijn. Sweeck heeft groen licht gekregen na zijn blessure.

Laurens Sweeck moest tijdens de eerste veldrit van het seizoen in Beringen opgeven. Hij was betrokken bij de massale valpartij in de schuine afdaling en kreeg enkele andere renners over zich heen. Sweeck probeerde wel nog, maar moest toch opgeven in de voorlaatste ronde.

Enkele dagen later werd er een kleine spierscheur met interne bloeding in de linkerkuit vastgesteld bij Sweeck. Hij sloeg de eerste manche Wereldbeker in de VS over en was donderdag ook niet van de partij in Ardooie.

Superprestige Overijse

Maar Sweeck kreeg groen licht van zijn medische staf voor zondag. "Natuurlijk is het geen cadeau om dat te doen in Overijse, waar toch altijd een zwaar parcours wacht. Bovendien zal het door de regen nog wat zwaarder zijn. Maar ik ben al blij opnieuw te kunnen hervatten", zegt Sweeck bij Belga.

"De testen deze week waren allemaal positief. Ik kon zelfs de trainingsintensiteit opvoeren zonder nog hinder te ondervinden. Normaal gezien moet ik de Druivencross zonder veel problemen kunnen afwerken", zegt hij nog.