Sanne Cant heeft nog veel ambitie in het veld: "Ik zal me vooral daarop focussen"

Sanne Cant (33) begint komende zondag in Overijse opnieuw aan haar veldritseizoen. Daarin moet niets, want het veld staat niet meer op de eerste plaats.

Het veldrijden is de voorbije jaren moeilijker geworden voor Sanne Cant. Ze won de voorbije jaren maar een paar keer, maar werd telkens wel Belgisch kampioen. Intussen bouwde ze ook steeds verder haar wegcarrière uit.

De switch naar het veld is dan ook niet makkelijk. Op de weg heeft ze vooral in dienst gereden voor anderen. "Als je dan nu met je eigen camper naar de cross moet, en wat in je eigen wereldje zit, is dat iets totaal anders", zegt ze bij Wielerflits.

Belgisch kampioenschap

Maar toch is Cant nog altijd gemotiveerd om voor winst te gaan in het veld. "Ik ga me vooral focussen op de zaterdagwedstrijden." De Wereldbeker op zondag vindt Cant te hoog gegrepen om nog mee te strijden voor de overwinning. "Maar op zaterdag vind je ook mooie televisiecrossen."

Cant wil ook voor de vijftiende keer op rij Belgisch kampioene worden. Daarmee kan ze de Amerikaanse Katherine Compton evenaren. "Ik heb altijd veel motivatie voor een kampioenschap, maar dat aantal evenaren zou het nog extra speciaal maken."