Eindelijk duidelijkheid? Richard Plugge geeft aan waarom de fusie met Lefevere er dan toch niet kwam

Het was hét gespreksonderwerp van het wielernajaar: de mogelijke fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal - Quick-Step. Uiteindelijk kwam het er niet van. Waarom, wat of hoe?

Beide teams leken op een bepaald moment dicht bij elkaar te staan, waardoor de fusiegesprekken goed leken te vorderen. Maar een deal sprong uiteindelijk toch af.

Een en ander werd duidelijk na een gesprek met de UCI. Dat liet CEO Richard Plugge van Jumbo-Visma weten op zaterdagnamiddag.

Geen goede oplossing mogelijk

"Er was geen goede oplossing mogelijk voor beide ploegen. En we wilden niet een ploeg in het ongewisse laten", aldus Plugge bij The Outer Line. Het was slechts een van de redenen waarom de deal uiteindelijk niet doorging.

Plugge liet ook nog weten dat er aanhoudende interesse was/is van Amazon - mogelijk is dat dus nog niet helemaal van de baan. Jumbo-Visma zag ondertussen wel Primoz Roglic vertrekken naar BORA - Hansgrohe.