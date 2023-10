Evenepoel en Van Aert met stevig nadeel naar de Olympische tijdrit: nu al een verloren zaak?

Volgend jaar zullen Remco Evenepoel en Wout van Aert opnieuw vol gaan voor de Olympische titel in het tijdrijden. Maar maken ze wel een kans?

Wout van Aert en Remco Evenepoel werden op de vorige Spelen in Tokio respectievelijk zesde en negende. Primoz Roglic haalde het toen voor Tom Dumoulin en Rohan Dennis. Roglic gaf er in de Tour na acht ritten de brui aan, Dumoulin en Dennis reden de Tour helemaal niet.

En die Tour zal ook in 2024 belangrijk worden. Evenepoel gaat voor eindwinst, Van Aert moet Vingegaard wellicht aan een derde eindzege helpen om dan in enkele ritten zelf zijn kans te gaan. Maar de Tour zou wel eens in de weg kunnen staan van die Olympische droom.

Tour de France

De tijdrit staat namelijk al op zaterdag 27 juli op het programma, amper zes dagen nadat de Tour eindigt in Nice met een tijdrit. Op het vlak van rust en voorbereiding niet ideaal voor de huidige wereldkampioen en Belgische kampioen. Want dat zullen concurrenten Ganna en Tarling wél hebben.

Ganna gaf al aan dat hij de Tour zal overslaan, van Europees kampioen Tarling wordt hetzelfde verwacht. Zij zetten alles op de Spelen en zullen die frisheid die nodig is voor een tijdrit wel hebben. Het parcours in Parijs is in tegenstelling tot in Tokio wel veel vlakker, maar daar zijn sterke beren zoals Ganna en Tarling nog meer in voordeel.

Voor Evenepoel en Van Aert staat er deze keer echter geen lange verplaatsing met jetlag op het programma, dat kan hen al minder een nadeel bezorgen. Maar toch lijken Ganna en Tarling nu al in het voordeel te zijn.