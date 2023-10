Hartproblemen wurmen zich in het peloton: 28-jarige renner moet fiets aan de haak hangen

Het wielerpeloton is in de ban van hartproblemen. Al enkele toppers moesten vervroegd afscheid nemen en ook dit weekend is er eentje die moet stoppen.

Na Sep Vanmarcke, Nathan Van Hooydonck en Wesley Kreder hebben we een vierde geval binnen enkele maanden van wielrenners die sneller dan verwacht een einde moeten maken aan hun carrière door hartproblemen. De 28-jarige Deense wielrenner Niklas Eg heeft in gesprek met Herning Folkeblad aangegeven dat hij ook moet stoppen met fietsen op profniveau. "Ik zou liever nog vele jaren extra rijden, maar het mag niet", aldus Eg. Frustrerende situatie Een frustrerende situatie voor de Deen, die op training merkte dat zijn hartslag bokkensprongen maakte. Onderzoek maakte duidelijk dat hij daardoor niet langer zal mogen koersen op professioneel niveau. En zo komt er een einde aan een veel te korte carrière. We kennen Eg vooral van bij Trek-Segafredo, waarvoor hij vier jaar reed. De laatste twee jaren kwam hij uit voor Uno-X Pro Cycling Team, nu komt er dus een einde aan dat verhaal.