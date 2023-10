José De Cauwer over dé performance van 2023: "Hij doet daar iets wat eigenlijk niet kan"

De Tour de France was een prachtige koers dit jaar. En dat hebben ook de analisten gezien. José De Cauwer blikt nog eens terug.

"De superverbluffende tijdrit van Jonas Vingegaard in de Tour de France ... Ik vond het eigenlijk echt wel mooi", aldus José De Cauwer bij Sporza over dé dag van 2023 misschien wel. De Deen legde daar al een eerste ijkpunt met oog op de eindzeg in de Tour.

"Hij heeft daar het wielrennen, alle statistici en iedereen die met metertjes bezig zijn verbaasd. Zelfs zijn eigen performance manager Heijboer zag vanuit de wagen dat hij te snel reed. Dit kon niet, hij rijdt zichzelf voorbij."

Verbluffende tijdrit Tour de France

"Vingegaard doet daar iets wat eigenlijk niet kon. Dat is het mooie aan wielrennen. Vingegaard dacht dat zijn metertje kapot was. Neen, je kan meten wat je wil, maar je kan nog altijd niet weten wanneer die goede dag komt of die superdag."

Het mooie aan het wielrennen is dat volgens De Cauwer, dat je net niet alles kan voorspellen. Benieuwd wat voor onverwachte dingen we in 2024 allemaal voorgeschoteld gaan krijgen.