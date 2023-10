Spion in het peloton getuigt: "Zij zijn de grote winnaars van het hele fusieverhaal"

Het wielerjaar 2023 mag zo stilaan worden neergelegd. En dus is het tijd om in de achteruitkijkspiegel te kijken en nog een laatste keer terug te blikken.

Het wielerjaar 2023 was er eentje met sportieve en extrasportieve hoogtepunten, maar ook eentje met een aantal rare zaken. Zo was er het fusieverhaal van Jumbo-Visma en Soudal - Quick-Step.

"Dat blijft supervreemd. Door de timing, maar ook omdat er volgens mij geen nood aan was bij beide kampen. Het was een vreemd manoeuvre", aldus de spion in het peloton bij Sporza.

© photonews

Die spion ziet dat een en ander als een schaduw over Evenepoel en co blijft hangen, al vindt hij dat er ook veel is opgeklopt. Als grote winnaar ziet hij ... Bora-Hansgrohe.

Bora de winnaar

"Zij hadden heel veel renners met de stempel "net niet", stuk voor stuk mannen die wél in de top 10 kunnen eindigen, maar niet in aanmerking komen voor eindwinst. Nu komt er met Primoz Roglic een absolute kopman bij, een van de weinige renners die zo'n grote ronde kunnen winnen."

Afwerken, daar gaat het om in het wielrennen. Volgens de spion is de komst van Roglic mogelijk ook een goede zaak voor de jonge Belg Cian Uijtdebroeks, die zo een extra duwtje in de rug krijgt. Roglic brengt namelijk ook heel wat knowhow mee, meent de spion.