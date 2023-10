🎥 Jarige Eli Iserbyt pakte eerste zege in Overijse na val van Thibau Nys in de slotfase

De eerste manche van de Superprestige in Overijse is bijzonder spannend geworden. Uiteindelijk trok Eli Iserbyt op zijn verjaardag aan het langste eind.

Thibau Nys startte wat verkouden in Overijse, maar toch was hij goed weg. Ook bij Eli Iserbyt was dat het geval. Een groep van zo'n 10 renners kwam in de eerste ronde over de streep. Iserbyt zette op dat moment een demarrage in.

Thibau Nys volgde, maar plots was hij helemaal verdwenen vooraan. Nys was overkop gegaan en zat ineens op de 25ste plaats, op zo'n 25 seconden van leider Eli Iserbyt. De verrassende Kevin Kuhn was de eerste achtervolger.

Maar toch gaf Nys nog niet op. Hij schoof stelselmatig op en kwam iets voor half koers weer vooraan bij de achtervolgers. Enkel Vanthourenhout, Van der Haar en Kuypers konden hem nog volgen. Na vijf van de acht ronden kregen ze Iserbyt te pakken, Kuypers moest vooraan wel afhaken.

Iserbyt profiteert van val Nys

Vanthourenhout ging er dan in de voorlaatste ronde alleen vandoor, maar Nys en ook Iserbyt en Van der Haar kwamen in de laatste ronde weer aansluiten. Iserbyt versnelde dan weer, maar ook dat gaatje reed Nys weer dicht.

Nys probeerde Iserbyt nog voorbij te gaan voor de laatste modderstrook, maar Nys viel in een afdaling. Iserbyt profiteerde, voor Nys was het voorbij. De jarige Eli Iserbyt pakte zo zijn eerste overwinning van het seizoen, Vanthourenhout werd tweede, Van der Haar nog derde. Nys viel nog net naast het podium.