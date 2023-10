Lars van der Haar lovend voor Thibau Nys nadat hij derde plaats cadeau krijgt in Overijse

Lars van der Haar werd tegen zijn eigen verwachtingen in nog derde in Overijse. Hij profiteerde van een val van Thibau Nys om nog op het podium te komen.

Lars van der Haar kleurde samen met Eli Iserbyt, Thibau Nys en Michael Vanthourenhout de cross in Overijse. In de finale moest hij wel passen, maar eindigde dus toch nog op het podium dankzij een val van Nys.

"Thibau zette niet meer aan op het einde, dus ik kreeg de derde plaats eigenlijk cadeau", zei Van der Haar. "Op zich ook wel mooi. In Beringen kreeg hij hem van mij, nu krijg ik hem terug. Ik denk dat we vandaag duidelijk hebben gezien wie de allerbeste is", doelt hij op Nys.

"Het is jammer dat hij valt, maar ik vind het wel mooi dat hij het probeert en zijn jeugdigheid laat zien. Hij strijdt er echt voor. Als hij het daar niet doet, laat hij zich misschien naar de slachtbank rijden en wint hij misschien net niet. Hij durfde alles of niets te spelen. Ik hou daar wel van."

Groeiende vorm

De mannen van Baloise Trek Lions moesten de zege in Overijse wel aan Eli Iserbyt laten. Maar ontgoocheld was Van der Haar niet. "Ik ben weer een beetje beter geworden, ik voelde echter de power terugkomen."

"Ik kon weer een stukje harder bergop rijden. Je ziet dat Thibau op dit moment wat meer heeft dan wij allemaal. Hij kan de cross echter naar zijn hand zetten. Ik hoop dat ik dat er in de komende weken ook bij krijg."