Van Aert overladen met lof door sleutelpion bij zijn ploeg: "Wout is enorm genereus, dat toont welk type leider hij is"

Altijd leuk als je lof mag ontvangen. In het geval van Wout van Aert is het wel meer dan terecht. Zeker als die mooie woorden komen van Christophe Laporte.

De Fransman heeft zich bij Rouleur uitgelaten over de samenwerking met Van Aert. "Toen ik naar de ploeg kwam, begreep ik al snel dat ik met Wout van Aert ging werken en niet enkel voor Wout van Aert. Als gevolg heb ik meer kans om te winnen met Wout in de ploeg dan wanneer ik de uitgesproken kopman zou zijn bij een andere ploeg."

In geen enkele koers kwam dat zo tot uiting als in Gent-Wevelgem dit jaar. "Dat was een speciaal moment. In de E3 zaten we al samen in de kopgroep en won Wout. Maar in Gent-Wevelgem waren we met zijn tweeën voorop. Met twee kilometer te gaan, zei Wout: "Deze is voor jou!" Dat was een emotioneel moment."

© photonews

"Dat toont je welk type leider hij is. Wout is enorm genereus", zet Laporte Van Aert in de bloemetjes. "Het zijn een paar geweldige jaren geweest aan zijn zijde. Ik heb andere mooie momenten gekend met andere ploegmaats, maar met Wout heb ik al heel speciale momenten beleefd."