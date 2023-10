Lars van der Haar maakt keuze met pijn in het hart: "Dan ben ik liever gewoon eerlijk"

Lars van der Haar is goed begonnen aan de Superprestige met een derde plaats in Overijse. Maar hij heeft nu al beslist dat hij niet alle manches van dat klassement zal rijden.

Lars van der Haar won vorig jaar nog de Superprestige, maar dit jaar gaat hij dus niet voor de eindzege. "Waarschijnlijk sla ik er zelfs drie of vier over. Ik had hem als Superprestige-liefhebber heel graag wél helemaal gereden. Maar de kalender is echter te vol", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Van der Haar heeft ook een duidelijke verklaring om de Superprestige niet volledig te rijden. Dat deed hij vorig jaar wel, samen met ook de klassementen van de X2O Trofee en ook bijna alles van de Wereldbeker.

Te drukke kerstperiode

"Maar daar heb ik mezelf helemaal kapot mee gereden. Ik heb met pijn in mijn hart moeten beslissen om dus een aantal van mijn favoriete veldritten over te slaan", zegt de Nederlander. Hij wil ook niet alles proberen rijden om dan op het laatste moment af te zeggen.

"Daar houd ik niet van", zei de Nederlander nog. "Dan ben ik liever gewoon eerlijk en laat ik er jammer genoeg een paar links liggen. De kerstperiode is te druk en dan moet je noodgedwongen keuzes maken."