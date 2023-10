Supporters van Sven Nys komen nu naar de cross voor Thibau en dromen groot: "Hopelijk dit jaar al"

In Overijse was het effect van de overwinningen van Thibau Nys nog niet echt voelbaar, maar toch komen heel wat supporters van Sven Nys opnieuw naar de cross. Zij zijn nu supporter van Thibau geworden.

Thibau Nys won al twee keer in het prille veldritseizoen, in Beringen en Waterloo, en dus werd er in zijn thuisprovincie Vlaams-Brabant wel wat volk verwacht voor de eerste Superprestige van het seizoen in Overijse.

Toch staan enkele trouwe supporters van Sven Nys weer langs het parcours om Thibau nu aan te moedigen. Zo ook Jaak Cuypers, de witloofboer die te zien was in het tv-programma 'DNA Nys'. "Er is een tijd minder volk naar de cross gekomen, maar een echte supporter blijft toch komen. Maar ik ga niet als Thibau niet start", zegt hij bij Sportweekend.

Wereldkampioen

"We wisten allemaal dat het een krak zou worden", zegt Cypers nog. Hij zag Thibau dan ook opgroeien van kleins af. "Maar we hadden nooit gedacht dat hij nu al zo goed zou rijden. Binnen twee jaar wordt hij wereldkampioen, hopelijk dit jaar al."

Ook een andere grote fan, Danny Vermeulen, ziet het groot. "Ik verwacht dat hij beter wordt dan zijn vader, al weet ik niet of hij evenveel zal kunnen winnen." "Sven heeft wel 292 overwinningen!", vulde Cypers snel aan. Nog 290 te gaan dus voor Thibau Nys.