📷 Lotto Dstny breekt contract open van onmisbare Belgische renner

Lotto Dstny heeft het contract van Jasper De Buyst opengebroken en met twee extra seizoenen verlengd. De 29-jarige Belg blijft zo aan boord tot eind 2026.

De Buyst voegde zich in 2015 bij de ploeg en beëindigde vorige maand zijn negende seizoen bij Lotto Dstny. In die periode toonde hij zich al ontelbare keren van goudwaarde als sprintloods en pion in de voorjaarskern, maar de Belg heeft ook al enkele mooie zeges op zijn palmares staan, zoals Binche-Chimay-Binche, twee keer de Egmont Cycling Race en etappewinst in de Ronde van Wallonië en Denemarken.

“Aan het eind van dit nieuwe contract zullen er twaalf opeenvolgende seizoenen bij het team op de teller staan, een absolute primeur in de geschiedenis van de ploeg”, reageert Jasper De Buyst. “Het zegt veel over de samenwerking van de afgelopen jaren en het is een blijk van vertrouwen richting de toekomst. Een periode van twaalf jaar is uiteraard lang, maar waarom veranderen als het ergens goed is? Afgelopen seizoen toonde bovendien aan dat het team de juiste richting uitgaat, een plek in de top tien op de UCI team ranking is daarvan een goed bewijs. Graag wil ik ook de volgende jaren mijn steentje bijdragen aan dit mooie project.”

Jasper De Buyst vormt koningskoppel met Arnaud De Lie

CEO Stéphane Heulot is tevreden dat Jasper langer aan boord blijft. “Jasper is een van de meest ervaren renners in de ploeg en heeft zijn waarde al ontelbare keren bewezen. Daarom zijn we heel blij dat de samenwerking wordt verlengd. Als cruciaal element van de sprinttrein heeft Jasper al bijgedragen tot heel wat overwinningen van de ploeg en we zijn ervan overtuigd dat er nog veel zullen volgen. Niet alleen is hij een gewaardeerd ploegmaat, Jasper kan zelf ook meer dan zijn mannetje staan en eigen resultaten behalen. Dat bewijst zijn meest recente winst in de Egmont Cycling Race, maar evengoed ereplaatsen in de GP Plouay, Rund um Köln of de Druivenkoers.”

Net als Arnaud De Lie blijft dus ook Jasper De Buyst tot minstens eind 2026 bij het Belgische ProTeam. Als één van de beste lead-outs uit het wielerpeloton wil hij zijn ervaring inzetten om de 21-jarige kopman aan nog meer overwinningen te helpen. Maar na winst in Zottegem en heel wat knappe ereplaatsen afgelopen seizoen steekt De Buyst ook zijn persoonlijke ambities voor de komende jaren niet onder stoelen of banken.

“Met Arnaud De Lie hebben we bij Lotto Dstny een absolute topper aan boord die al heel wat mooie dingen heeft laten zien. Ik kijk er dan ook naar uit om mijn ervaring door te geven en van Arnaud een nog betere renner te maken. Het wordt een leuke uitdaging om hem daarin bij te staan. Maar in één van mijn beste seizoenen tot dusver ben ik ook tot de vaststelling gekomen dat ik zelf ook nog steeds mooie resultaten kan boeken. Ik neem de komende jaren met plezier de taak als wegkapitein op mij, maar steek ook mijn eigen ambities niet weg. Uiteraard wil ik nog enkele koersen winnen, maar ook in het voorjaar wil ik graag een nieuwe stap zetten. Zowel in dienst van de ploeg als persoonlijk wil ik mezelf daar tonen”, besluit Jasper De Buyst.