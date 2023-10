Dopinginsinuatie van weleer duikt weer op, het is maar de vraag of Christopher Froome er mee zal kunnen lachen

Christopher Froome heeft al heel wat gewonnen in zijn carrière. Dopinginsinuaties horen er dan ook wel bij in het moderne wielrennen, gezien de geschiedenis van de sport.

Nu George Bennett gaat verhuizen naar Israel Premier-Tech, de ploeg van Froome, is het de vraag of de twee wel gaan overeen komen. GCN vroeg in een gesprek met de Nieuw-Zeelander of een uitspraak van hem uit het verleden niet opnieuw opgerakeld zal worden.

"Ja, ik weet welke quotes je bedoelt", begrijpt Bennett meteen wat de vraagsteller bedoelt. In 2018 zei Bennett al grappend na een succesvolle solo van Froome in de Giro dat de Brit 'een Landis had gedaan'. Die stond ook bekend om zulke solo's, maar werd later betrapt op doping.

TEST VOOR GEVOEL VOOR HUMOR VAN FROOME

Het was dus op grappende wijze lof geven voor de prestatie van Froome, maar tegelijkertijd een dopinginsinuatie. "Kijk, veel van de jongens in de ploeg zijn al goede maten. Ik weet zeker dat Froome en ik er om zullen kunnen lachen", maakt Bennett zich geen zorgen nu hij en de viervoudig Tourwinnaar ploegmaats worden.

"Als je kijkt naar zijn sociale media, is het duidelijk dat Froome een grappige kerel is. Ik ben behoorlijk zeker dat hij tegen een goede grap kan. Het zal allemaal wel in orde komen", verzekert de man die dit jaar nog uitkwam voor UAE.