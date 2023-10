Kansen gekregen en gegrepen: Jasper De Buyst krijgt belangrijke rol voor De Lie én Lotto-Dstny

Jasper De Buyst heeft zijn contract bij Lotto Dstny verlengd voor drie jaar. En dat na een van zijn beste seizoenen ooit.

Jasper De Buyst was de afgelopen jaren vooral lead-out voor Caleb Ewan bij Lotto Dstny. Eigen resultaten vielen de laatste jaren dan ook tegen. In 2017 won De Buyst vier koersen, in 2019 één keer. Maar voor de rest bleef zijn palmares leeg.

Maar dit jaar leek er iets te veranderen bij De Buyst én ook Lotto Dstny. Het breekpunt leek de Tour, waar Ewan er plots de brui aan gaf en een vertrek bij de ploeg zo goed als zeker was. Op de lastige aankomst in Limoges reed De Buyst al eens top tien.

Na de Tour kreeg De Buyst nog meer zijn kans en dat resulteerde meteen in een derde plaats in Overijse. In de Egmont Cycling Race was De Buyst dan weer de sterkste, waarbij hij Kristoff en Taminiaux klopte in een sprint.

Daarna werd De Buyst nog vijfde in de Bretagne Classic en derde in de GP de Wallonie. Meteen zijn beste seizoen sinds 2019. Het leverde hem zo een contractverlenging op tot eind 2026, net hetzelfde als kopman Arnaud De Lie.

De Buyst zal de komende jaren De Lie bijstaan in de sprints en ook zijn eigen kans gaan, zoals hij dat dit jaar deed en resultaten behaalde. Voor Lotto Dstny is De Buyst dan ook een van de belangrijkste renners die de ploeg in 2026 naar de WorldTour moet loodsen.