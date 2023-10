Moment waar Evenepoel naar uitkijkt en veel uit gaat leren nadert: dit is al bekend voor cruciale afspraak uit carrière

Het kan niet anders dan dat het een cruciale afspraak gaat worden in de carrière van Remco Evenepoel. Iedereen wil weten of hij ook in de Tour de France kan wedijveren met de beste. Een indicatie gaan we alvast krijgen bij zijn eerste Tour-deelname in 2024.

Het is in het kamp-Evenepoel natuurlijk hopen dat het parcours de Belgische kampioen dan ook een beetje goedgezind is. Daar volgt woensdag uitsluitsel over: dan wordt in Parijs het parcours voor de Tour van 2024 bekendgemaakt. Ongetwijfeld iets voor Evenepoel om naar uit te kijken en met argusogen te volgen.

Een aantal zaken zijn al bekend over de Tour de France 2024. De Grand Départ zal in Italië plaatsvinden, in Firenze namelijk. Drie dagen lang blijft de Tour dan in het land dat elk jaar de thuis is van de eerste grote ronde van het jaar. Finishen zullen de renners voor een keertje doen in Nice, omdat de Olympische Spelen doorgaan in Parijs.

FINISH IN NICE WACHT OP EVENEPOEL & CO

De laatste twee ritten zijn al bekend: een bezoek aan de Col de Couillole, Monaco en dus aankomstplaats Nice staat op het programma. Voorts bundelde Velowire al de geruchten die de ronde doen over de Tour van 2024. Voor de klimmers zal het weekend van 13 en 14 juli in het oog moeten springen.

Op 13 juli zou er een beklimming aankomen naar de Pla d'Adet. Een dag later, op de Franse nationale feestdag, zou de aankomst boven op de Plateau de Beille liggen. Dat kunnen belangrijke dagen worden voor Evenepoel om te proberen standhouden tegen de echte berggeiten. In elk geval: woensdag gaan we meer - zoniet alles - weten.