UCI denkt na over drastische wijziging voor Belgische klassieker die ook Remco Evenepoel aanbelangt

Is er een drastische wijziging op til voor één van de Belgische klassiekers? En wat denkt Evenepoel daar dan van?

Er broeden alleszins plannen bij de UCI. Voorzitter David Lappartient praat met Cycling Weekly over hoe wielrennen meer klimaatvriendelijker kan worden. "Er zouden verschillende periodes in verschillende gebieden moeten zijn waarbij de voertuigen van ploegen op eenzelfde plek kunnen blijven, zelfs als de renners dat niet doen."

"Een goed voorbeeld zijn de Belgische klassiekers in het voorjaar en de Italiaanse klassiekers in de herst: de ploegen verblijven drie weken in dezelfde hotels en vermindert onze ecologische voetafdruk", vervolgt Lappartient. Wat dan weer niet goed zou zijn voor die voetafdruk, is de optie die overwogen wordt voor Luik-Bastenaken-Luik.

MOET EVENEPOEL NAAR LUIK IN DE HERFST?

De kans is reëel dat de UCI de al tweemaal door Evenepoel gewonnen wedstrijd naar de herfst verplaatst en dichter bij de Ronde van Lombardije brengt. "We zijn een beetje te conservatief in onze sport. We zeggen dat iets al 100 jaar hetzelfde is, maar we kunnen ook de kalender veranderen en 'out of the box' denken."