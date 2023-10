Vrees voor deelname van de grote drie in de cross: "Zorgen dat we die niet kwijtspelen"

Het crossseizoen is goed en wel begonnen. Toch blijft het voor veel fans uitkijken naar de komst van mannen als Van Aert, Van der Poel en Pidcock.

De start van het veldritseizoen wist al te boeien, maar moet het nog eventjes stellen zonder de grote tenoren. Die doen wellicht pas midden december hun intrede.

Al zou het wel eens kunnen dat we hen niet meer in het veldrijden zien, als er wordt verder gewerkt op de manier dat het nu allemaal gebeurt.

Voor organisator Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics is het niet goed dat er twee of drie crossen per week georganiseerd worden.

“Het zijn net als Van Aert, Van der Poel en Pidcock talentvolle rensters die zich toeleggen op verschillende disciplines. Het veldrijden moet ervoor zorgen dat het die 3 talenten niet kwijtspeelt, door de kalender in de toekomst op dat profiel van rensters en renners af te stemmen”, zegt hij heel erg duidelijk bij Sporza.

“Nu zijn er gewoon te veel crossen. We moeten de komende weken en maanden met z'n allen, zowel organisatoren als federaties, samenzitten en bespreken hoe we het veldrijden vorm willen geven in de toekomst. Nu wil iedereen de beste veldrijders aan de start van zijn veldrit, maar dat is niet houdbaar.”