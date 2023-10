Yves Lampaert helemaal in de wolken met event van partner Soudal Quick-Step dat hem letterlijk héél ver brengt

Op zijn sociale media heeft Yves Lampaert een filmpje gepost van zijn aanwezigheid bij één van de evenementen van Quick-Step, natuurlijk één van de grote sponsoren van de Wolfpack. Hiervoor is Lampi helemaal naar Azië gereisd, naar Singapore namelijk.

"Ik heb genoten van mijn tijd in Singapore", schrijft Lampaert erbij. "Bedankt aan Quick-Step om me uit te nodigen voor dit zeer speciale partner event in een mooi land! Geweldig om nieuwe mensen te ontmoeten en mijn ervaringen uit het wielrennen te delen met Aziatsiche verdelers en clienten van Quick-Step."

Enjoyed my time in Singapore.👌🏼🇸🇬 Thanks to @QuickStepFloor for inviting me to this very special partner event in a beautiful country!🤩



Great to meet new people and share my cycling experiences with the Asian distributors and clients of QuickStep.👊🏼🐺 https://t.co/LHsu2l8Scg pic.twitter.com/lgRu6Ge8yJ