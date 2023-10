Is de gevaarlijke gravelrit in de Tour van 2024 verantwoord? Jan Bakelants geeft duidelijk zijn mening

Evenepoel, Pogacar, Vingegaard en Roglic. Allemaal zullen ze nu al de gevaarlijke grindetappe van de Tour 2024 aangekruist hebben.

In en rond Troyes mogen de renners daags voor de eerste rustdag 199 kilometer stof happen. Met maar liefst 14 grindstroken en in totaal 32,2 kilometer belooft die etappe nu al spektakel. En wellicht ook iemand van de favorieten die een kruis mag maken over zijn klassement.

In de Tour de France Femmes van 2022 kregen de vrouwen al een soortgelijke etappe voorgeschoteld. De latere eindwinnares Anniemiek van Vleuten reed enkele keren lek maar beperkte de schade, de Spaanse Mavi Garcia mocht een klassement vergeten na het verlies van enkele minuten.

Extra stressfactor

De grindstroken in Frankrijk zijn dan ook iets helemaal anders dan in Italië. De stenen zijn er bijvoorbeeld veel groter. Jan Bakelants ziet vooral dat de Tour op de hype van het gravel wil springen, met het experiment bij de vrouwen in 2022.

"Het wordt chaotisch, maar ik vind dat zo'n rit wel kan", zegt Bakelants bij Sporza. "Pech kan een doorslaggevende factor spelen, het zorgt voor een extra stressfactor. Maar de Tour duurt drie weken, er kan buiten die rit nog zoveel gebeuren."

Evenepoel heeft geen goede ervaringen met grind, in de Giro van 2021 verloor hij bijna 2 minuten op Egan Bernal in een graveletappe. Tadej Pogacar won in 2022 de Strade Bianche na een solo van meer dan 50 kilometer en kijkt er dus wellicht wel naar uit.