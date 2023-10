Jasper Philipsen uit om specifieke reden stevig zijn twijfels over uitrijden van de Tour in 2024

Jasper Philipsen domineerde dit jaar de sprints in de Tour en pakte ook groen mee naar huis. Maar dat wordt volgend jaar een stuk moeilijker.

Jasper Philipsen had gehoopt op een openingsetappe voor de sprinters, maar daar moet hij nu nog minstens een jaar op wachten. De eerste rit in Italië telt namelijk 3.600 hoogtemeters, een record in de eerste rit van de Tour.

In de derde etappe, die na 228 kilometer eindigt in Turijn, is er wel een eerste kans voor de sprinters. Daarna volgen er nog heel wat kansen. "Ze hebben het over acht vlakke ritten, dus dat zou het maximale moeten zijn", zegt Philipsen bij Het Nieuwsblad.

Maar die acht kansen liggen wel allemaal in de eerste 16 ritten. Door de Olympische Spelen in Parijs eindigt de Tour volgend jaar in Nice met een tijdrit. De sprinters moeten het dus een jaartje zonder koninklijke sprint op de Champs-Élysées.

Olympische Spelen?

In de laatste week liggen vier zware bergritten en een tijdrit, niets voor een sprinter dus. "Dan is het nog maar de vraag of je moet doorrijden tot in Nice. Want het einde is heel zwaar", zegt Philipsen nog. Behalve voor wie groen draagt. "Anders wordt de vraag wel gesteld of je moet doorgaan."

Moest dat niet het geval zijn voor Philipsen wil hij ook aan de Spelen denken. Maar België mag naast de twee tijdrijders slechts twee andere renners selecteren. Maar Philipsen zou een tweede groene trui wel niet laten schieten voor een deelname aan de Spelen.