Lotte Kopecky met de handen in haar over de Tour en de Spelen: "Anders was er totaal geen probleem geweest"

Lotte Kopecky reed dit jaar een bijzonder sterke Tour de France. Maar de kans bestaat dat ze de Franse rittenkoers volgend jaar moet overslaan.

Door de Olympische Spelen begint de Tour de France Femmes volgend jaar niet meteen na de Tour van de mannen, maar wel zo'n twee weken later. Op 12 augustus gaat de Tour van start in Rotterdam, maar op 11 augustus moet Lotte Kopecky nog het omnium rijden op de Spelen.

"Als er één dag tussen de Tour en de Spelen had gezeten, dan was er totaal geen probleem geweest", zegt Kopecky bij Sporza. En de Olympische Spelen zal ze sowieso niet laten vallen, waardoor er iets anders moet wijken op haar programma.

"We moeten gewoon kijken of het haalbaar is om de Spelen en de Tour te combineren. Dat wordt de moeilijkste opdracht", zei Kopecky nog. Maar een beslissing over het schrappen van de Tour neemt Kopecky wellicht maar na het voorjaar van 2024.

Belgische passage

Toch heeft Kopecky nog een mogelijke reden om de Tour volgend jaar toch te rijden. "Het is ook heel leuk dat de Tour door België rijdt. Dat zou zeker een extra motivatie zijn om het wel te overwegen."