Marc Sergeant ziet de perfecte match voor Remco Evenepoel: "Ik zeg dat al veel langer"

In Parijs wordt straks het parcours voor de Tour van 2024 voorgesteld. Wat zou voor Remco Evenepoel nu het beste zijn?

Er is al heel wat bekend over de Tour van 2024. De eerste drie ritten worden op Italiaanse bodem gereden, met in de eerste twee ritten al meteen een strijd tussen de klassementsrenners. Op dag drie is het dan aan de sprinters.

De slotrit moet Remco Evenepoel vooral interesseren. Voor het eerst sinds 1905 zal de Tour niet aankomen in de buurt van Parijs, maar wel in Nice. En er wordt voor het eerst sinds 1989 opnieuw tegen de klok gereden. Van Monaco naar Nice moeten de renners dan zo'n 35 kilometer knallen.

Tour past bij Evenepoel

"Met die lange, lastige tijdrit op de slotdag in Nice zal Evenepoel sowieso al gelukkig zijn", zegt Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad. Evenepoel kan er eventueel nog niet rechtzetten. Maar voor de wereldkampioen zou er in een ideaal scenario nog een tweede, vlakke tijdrit mogen zijn.

Ook super steile beklimmingen zoals de Mortirolo of de Angliru zouden voor Evenepoel geen cadeau zijn, weet Sergeant. "Maar in de Tour zie je die zelden. Ik zeg dat al veel langer: van de drie grote rondes is de Tour qua parcours de Ronde die Evenepoel het best moet liggen."