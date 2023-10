Remco Evenepoel lacht met afwezigheid in Parijs: "Dan zal het wel oké zijn, zeker"

Het parcours van de Tour wordt woensdagmiddag voorgesteld in Parijs. De Belgische toppers zullen wel niet aanwezig zijn in de Franse hoofdstad.

De Belgische toppers sturen woensdag hun kat naar de parcoursvoorstelling in Parijs. Remco Evenepoel geniet even van vakantie, laat hij bij HLN weten. "Als ik volgend jaar op 29 juni aan de start sta in Firenze, zal het wel oké zijn, zeker?".

Maar Evenepoel zal de voorstelling natuurlijk wel op de voet volgen. Hetzelfde met Arnaud De Lie, die volgend jaar wellicht ook aan de start staat in Italië. "Parijs is in deze tijd van het jaar toch al gauw een eindje rijden."

Wel veel mooie namen aanwezig

Evenepoel en De Lie zijn dus afwezig, maar er zullen nog altijd mooie namen present tekenen. Zo zullen onder meer Jonas Vingegaard, Mark Cavendish, Jasper Philipsen en Lotte Kopecky aanwezig zijn in het Palais des Congrès

De eerste drie ritten zijn al bekend, die worden op Italiaanse bodem gereden. Het slotweekend wordt in de buurt van Nice gereden, door de voorbereidingen van de Olympische Spelen in de Franse hoofdstad Parijs.