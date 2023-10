Jumbo-Visma haalt verrassende versterking in huis

Jumbo-Visma heeft twee nieuwe versterkingen in huis gehaald. De Noor Espen Aareskjold vervoegt het performanceteam van de Nederlandse ploeg. Verder pakte Jumbo-Visma opvallend genoeg ook uit met de komst van zwemcoach Jacco Verhaeren.

Verhaeren is momenteel actief als bondscoach van de Franse zwemmers, maar zal dit vanaf volgend seizoen combineren met het ondersteunen van verschillende processen bij Jumbo-Visma. “De afgelopen jaren heb ik vaak inzichten en ideeën uitgewisseld met Jacco”, zo vertelt sportief directeur Merijn Zeeman over de opvallende transfer.

“Na ons beste seizoen ooit is het voor ons belangrijk dat we blijven zoeken naar verbetering en nieuwe inzichten”, vervolgt Zeeman. "Samen met Mathieu Heijboer kwam ik tot de conclusie dat Jacco ons deze nieuwe ideeën en andere inzichten, afkomstig uit een andere sport, kan geven."

INSPRAAK IN DE TRAININGEN

Ook Verhaeren zelf is enthousiast over de nieuwe samenwerking. “Ik wil de wielersport beter leren kennen en zal mijn input geven over prestatieprocessen en trainingen", zo legt de Nederlander uit.

"Ik zet me nog altijd honderd procent in voor de Franse zwemploeg in aanloop naar de Olympische Spelen, maar ik laat graag mijn licht schijnen over de huidige prestatieaanpak van Jumbo-Visma", besluit Verhaeren.