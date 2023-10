Merijn Zeeman opvallend hard voor Vingegaard en Roglic: "Geen sprake van teamwork"

Jumbo-Visma was afgelopen zomer de grote slokop in de grote rondes. Zowel in de Tour, de Giro als de Vuelta sleepte de Nederlandse ploeg de eindoverwinning in de wacht. In die laatste was het verrassend genoeg niet Vingegaard of Roglic, maar wel Sepp Kuss die de rode trui pakte.

Primoz Roglic en Jonas Vingegaard werden voor aanvang van de Vuelta als kopmannen aangeduid, maar door een samenloop van omstandigheden ontpopte Sepp Kuss zich uiteindelijk tot de gedoodverfde winnaar. Het duo leek echter moeite te hebben zich hierbij neer te leggen. In de laatste week pakten Roglic en Vingegaard uit met een opvallend manoeuvre tijdens de rit op de Alto de l’Angliru. Het duo reed in de laatste kilometer van de beklimming weg van Sepp Kuss, tot grote onvrede van sportief directeur Merijn Zeeman. "We bleven met z’n drieën over en dat was eigenlijk het moment waarop het niet goed liep", blikt Zeeman terug op het incident in de podcast 'Met open vizier'. "Sepp kon op een bepaald moment niet meer volgen bij Primoz en Jonas. Toen was er geen sprake meer van teamwork." TELEURGESTELDE ROGLIC Zeeman besliste de avond na de rit in samenspraak met al zijn renners dat Kuss voortaan de man voor de eindoverwinning was. Vooral Roglic had moeite om zich hierbij neer te leggen. "Primoz had het er moeilijker mee, maar heeft zich wel heel erg geconformeerd aan het geheel. Dat kwam ook omdat zijn ploeggenoten dit zo krachtig hebben aangegeven", legt Zeeman uit.