Belgische aanwinst van Intermarché-Circus-Wanty koestert hoge ambities: "Een renner voor het Vlaamse voorjaar"

Intermarché-Circus-Wanty pakte deze zomer uit met de komst van Vito Braet. De 22-jarige renner kwam over van Flanders-Baloise en is erop gebrand om zich volgend seizoen te laten opmerken in de WorldTour.

Braet moet volgend seizoen vooral een belangrijke rol gaan vertolken in de sprinttrein van Gerben Thijssen. Vorig jaar zette de renner uit Torhout met onder meer een zestiende plaats in de Brabantse Pijl, een negende plaats in Le Samyn en een achtste plaats in de GP Monseré, alvast enkele hoopvolle prestaties neer.

Braet hoopt de goede lijn nu door te trekken bij zijn nieuwe ploeg en wil zich de komende jaren vooral gaan toeleggen op de Vlaamse voorjaarsklassiekers. "Ik heb de bevestiging gekregen dat ik meer en meer richting een renner voor het Vlaamse voorjaar aan het evolueren ben", aldus een ambitieuze Braet in een interview met Wielerflits.

IN STEUN VAN THIJSSEN EN MARIT

Ondanks de hoge ambities beseft Braet dat hij nog een lange weg af te leggen heeft. "Ze verwachten van mij niet dat ik in de eerste twee jaar uitslagen moet voorleggen", zo benadrukt Braet. "Er is vooral een toekomstplan uitgetekend op de lange termijn. Vermoedelijk ligt de focus wel op de klassiekers en krijg ik een rol in de sprinttreinen rond Gerben Thijssen en Arne Marit."