Belgische wielrenner is snoeihard voor Sven Vanthourenhout: "Ik belde hem, maar hij nam niet op!"

De Belgische wielerbond maakte begin deze week zijn selectie voor het EK veldrijden bekend, dat volgende week (3-5 november) plaatsvindt in het Franse Pontchâteau. Bondscoach Sven Vanthourenhout koos onder meer voor titelverdediger Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en man-in-vorm Thibau Nys.

Gerben Kuypers, Laurens Sweeck, Niels Vandeputte, Joran Wyseure vervolledigen de selectie. Geen plaats was er voor de 26-jarige Lander Loockx. De renner van TDT-Unibet werd zelfs niet opgenomen in de reservelijst.

Loockx kende een sterk seizoensbegin met onder meer een vijfde plaats in Beringen en een overwinning in een cross in Duitsland. Enkel in de Druivencross in Overijse stelde de Leuvenaar teleur met een 24ste plaats. Een off-day die hem vermoedelijk wel zijn EK-selectie kostte.

GEEN UITLEG VAN VANTHOURENHOUT

"Die cross was een belangrijke waardemeter voor het EK, maar dat de bondscoach er zo hard rekening mee ging houden, had ik nu ook wel niet gedacht", aldus een misnoegde Loockx in een interview met Wielerflits.

Loockx probeerde na zijn niet-selectie verhaal te halen, maar kreeg de bondscoach niet te pakken. "Na het bekendmaken van de selectie heb ik contact opgezocht", zo vertelt hij. "Ik heb hem gebeld, maar hij nam niet op. Daarna heb ik een berichtje gestuurd, maar ook daar kwam geen reactie op. Dat is jammer, ik zou graag toch wat feedback gehad hebben."