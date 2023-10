Grote verrassing: Nibali is record kwijt op mythische col van 86(!) kilometer, maar niet aan Yates

Vincenzo Nibali is een mythisch bergrecord kwijt. Zes jaar na zijn beklimming in de KOM of Taiwan is er iemand onder zijn tijd gegaan. En dat na een berg van meer dan 86 kilometer, moordend.

In 2017 won Vincenzo Nibali de Taiwan KOM Challenge, een mythische beklimming van zo'n 86 kilometer die in Taiwan tot 3275 meter boven zeeniveau reikt. En dus een inspanning van meer dan drie uur op het scherpst van de snee. Nibali reed er in 2017 in totaal net geen 3 uur en 20 minuten over, in de editie van 2023 is dat record met meer dan drie minuten scherper gesteld. Door een enigszins verrassende naam echter, want er waren een aantal kleppers aanwezig. Dyball verrassende winnaar De ervaren Australiër Benjamin Dyball (34) haalde het uiteindelijk in 3 uur, 16 minuten en 9 seconden. Jesus David Peña werd op een viertal minuten tweede. Vooraf had iedereen zitten kijken naar Simon Yates, ploegmaat van Jesus David Peña. Die kwam echter niet in de debatten voor. Hij kwam niet bij de eersten naar boven, maar liet het niet aan zijn hart komen na zware weken en een zwaar seizoen. Dyball was dan weer uiteraard heel tevreden met zijn weergaloze prestatie.