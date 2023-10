Herygers blikt stevig vooruit op het EK: "Dat gaat daar foutlopen"

Het EK veldrijden 2022 werd in Namen beslecht, volgend weekend trekken we naar Frankrijk voor de editie 2023. En dat zou wel eens een vurige strijd kunnen gaan worden beseffen ook de analisten eens te meer.

De organisatie van het EK veldrijden 2023 werd toegewezen aan Pontchâteau, het plekje in West-Frankrijk waar de veldritwereld inmiddels al vele bezoekjes aan bracht. Op 4 en 5 november is het weer zover en gaan we op zoek naar nieuwe Europese kampioenen.

Een aantal jaren geleden (2016) won Toon Aerts er al eens een Europees kampioenschap, toen door er alle grote favorieten in een tactische race te verschalken. En wie weet brengt ook de editie 2023 wel wat verrassingen.

Iedereen piekt naar het EK

Ook Gerben Kuypers is een van de renners die mikt op het EK in Frankrijk. Dat heeft de 23-jarige renner aangekondigd in de wielerpodcast Lambert & Albert. Iets wat meteen wat losmaakte bij Paul Herygers, die problemen voorziet.

"Het is een lastig parcours, maar dat gaat daar foutlopen. Ik weet niet of Sven Vanthourenhout daar moet aan beginnen, maar iedereen die ik hoor heeft het EK aangekruist en heeft gepiekt naar het EK. Het landenspel is daar ooit eens geweldig gespeeld met Toon Aerts. Hoe gaat dat nu aflopen?"