Lance Armstrong gaat in tegen Bruyneel als het gaat over Remco Evenepoel en komt met deze opvallende mening

Voor Remco Evenepoel wordt 2024 een heel belangrijk jaar, met onder meer zijn eerste keer de Tour de France. Wat wordt het in het nieuwe jaar en wat mogen we van hem verwachten? De meningen lopen uit elkaar.

Remco Evenepoel lijkt in de Tour de France in de eerste plaats voor ritwinsten te willen gaan, maar we zitten natuurlijk al sinds 1976 op onze honger wat betreft eindwinst in de Tour de France. Lucien Van Impe een opvolger bezorgen? Hoe rapper hoe liever.

Johan Bruyneel was in de podcast The Move van Lance Armstrong zeer kritisch en ziet in Evenepoel nog geen kanshebber voor eindwinst. Het podium zal zelfs niet lukken volgens hem, want met Vingegaard, Pogacar en Roglic zijn er drie kleppers aanwezig normaal gezien.

Hij heeft het talent

Lance Armstrong nuanceert toch wel én gelooft wel in Remco Evenepoel: "Hij heeft zeker en vast het talent om op het podium terecht te komen, laat ons eerlijk zijn. Maar het wordt natuurlijk een lange lijst met kandidaten voor het podium."

"Het wordt een lange lijst als er een plekje op het podium vrij is. Denk maar aan renners als Carlos Rodriguez of Richard Carapaz."