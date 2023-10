Stevige strijd in Ruddervoorde: Nederlandse grijpt de macht bij afwezigheid van Empel, verrassende Belgische op het podium

In Ruddervoorde stond op zaterdag de tweede manche in de Superprestige op het programma. En dat leverde toch wel leuke cross op. Ook al bij de vrouwen.

Fem van Empel was er niet bij, nadat zij de eerste manche in de Superprestige had gewonnen. En dus konden anderen een gooi doen naar de dagzege én de leidersplaats in het klassement.

Denise Betsema - winnares vorig jaar - zou dat niet worden. Zij startte slecht en kwam nooit in het verhaal voor, uiteindelijk eindigde ze op een negende plek op meer dan twee minuten van de winnares.

© photonews

Al snel kregen we een tweestrijd voorin, want Alvarado en Worst vonden elkaar snel. De eerste bleek in de zandstroken duidelijk de betere, iets over halfweg trok ze dan ook alleen ten strijde.

Alvarado de sterkste

Aan de finish had ze tijd genoeg over om te juichen. Alvarado won en is na haar tweede plek vorige week meteen ook leider in de Superprestige, Worst werd tweede en volgt nu op drie punten in de stand van de Superprestige.

Marion Norbert-Riberolle maakte het podium verrassend vol, voor onder meer Van Alphen. Met Alicia Franck (7e) en Sanne Cant (10e) eindigden er nog twee Belgische vrouwen in de top-10 in Ruddervoorde.